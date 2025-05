Messina, sospensione temporanea delle attività del blocco operatorio del P.O. Piemonte | INFO e DATE

StrettoWeb

Dal 9 al 14 giugno 2025, per motivi di manutenzione ordinaria urgente, sarà necessario sospendere temporaneamente le attività del blocco operatorio del P.O. Piemonte dell’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina. Tale sospensione, seppur limitata ad una settimana, avrà un impatto negativo sulle attività chirurgiche dell’Istituto e nessuna refluenza sulle restanti attività di area medica. Pertanto, i pazienti che arriveranno in pronto soccorso e necessiteranno di cure di area medica verranno regolarmente gestiti presso il nosocomio. Invece nel caso di politraumi o altre emergenze chirurgiche, le ambulanze del 118 porteranno i pazienti direttamente presso gli altri ospedali del territorio, mentre per i pazienti che si presenteranno spontaneamente in pronto soccorso, l’IRCCS provvederà tempestivamente al trasferimento in ambulanza presso un’altra struttura ospedaliera.

A tale fine, a seguito di diverse riunioni operative con le altre Aziende sanitarie metropolitane, per il periodo in questione, è stata organizzata la gestione delle emergenze chirurgiche del territorio. L’IRCCS ringrazia il 118 e le Aziende Metropolitane per la collaborazione prestata.