Messina, il Sindaco Basile conferisce un Encomio Solenne al Sottufficiale della Marina Giovanna Scopelliti

StrettoWeb

Questa mattina a Palazzo Zanca il sindaco di Messina Federico Basile, ha incontrato il Sottufficiale infermiere della Marina Militare, Capo di 2ª classe Giovanna Scopelliti, per la consegna di un Attestato di Encomio Solenne, quale riconoscimento per l’alto valore civile e professionale dimostrato nel corso delle sue missioni umanitarie. All’incontro ha preso parte il vicesindaco e assessore ai Rapporti con le Forze Armate Salvatore Mondello. Appartenente all’equipaggio della Nave Vulcano, nave ospedale della Marina Militare, il Sottufficiale Scopelliti si è distinta per il suo operato contraddistinto da coraggio, abnegazione e straordinaria professionalità, contribuendo concretamente a salvare vite umane e offrendo un esempio di autentica solidarietà, resilienza e spirito di servizio nei contesti più critici, tra cui missioni internazionali in aree di conflitto e scenari di emergenza umanitaria.

Le parole di Basile

“Esprimo profonda riconoscenza al Sottufficiale infermiere Giovanna Scopelliti – ha dichiarato il sindaco Basile – per aver saputo incarnare i più alti valori della Marina Militare e della nostra società. Il suo valore, il suo spirito di sacrificio e il prezioso contributo offerto alle popolazioni colpite meritano l’ammirazione e la gratitudine di tutta la comunità messinese”. A nome del Comune di Messina e di tutta la cittadinanza, il Sindaco ha quindi conferito l’Encomio Solenne “con profondo orgoglio”, sottolineando come il gesto e la dedizione della concittadina Scopelliti abbiano reso onore alla città di Messina, portandone alto il nome nel mondo. Il Sindaco ha infine rivolto al Sottufficiale Scopelliti i più sentiti auguri per un futuro ricco di successi e soddisfazioni, affinché possa continuare a distinguersi con lo stesso spirito di altruismo e dedizione che l’ha resa motivo di orgoglio per tutta la comunità messinese.

Biografia Scopelliti

Il Maresciallo Infermiere Giovanna Scopelliti è arruolata nella Marina Militare dal 2020 in qualità di Sottufficiale infermiere. Nel corso della sua carriera ha partecipato a delicate operazioni umanitarie in ambito nazionale e internazionale, distinguendosi per professionalità, altruismo e capacità di intervento in contesti critici. Nell’estate del 2023 si è resa protagonista del salvataggio di migranti in pericolo di vita durante un’attività di pattugliamento nel mar Mediterraneo. Tra dicembre 2023 e febbraio 2024 ha prestato servizio a bordo di Nave Vulcano, garantendo assistenza sanitaria alla popolazione civile della Striscia di Gaza colpita dal conflitto, con particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili. La sua azione ha rappresentato non solo un prezioso contributo sanitario, ma anche un forte messaggio di solidarietà e umanità.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.