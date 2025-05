Messina, i sindacati: “alta adesione allo sciopero dei lavoratori Atm”

StrettoWeb

“Alta adesione, quasi l’80% dei lavoratori ATM di Messina allo sciopero di 24 ore indetto oggi da Faisa Cisal, Orsa e Fit Cisl“. A spiegare le motivazioni che hanno portato all’astensione dal lavoro le tre sigle sindacali rappresentate da Romualdo Moschella, segretario regionale Faisa Cisal; Mariano Massaro, segretario nazionale Orsa Tpl e Lillo D’Amico, segretario provinciale Fit Cisl. Riuniti prima davanti al picchetto posto all’ingresso dell’ATM di Messina e poi in conferenza stampa. “I problemi da segnalare sono tanti – affermano all’unisono i rappresentanti delle tre organizzazioni sindacali. – I lavoratori sono vessati, discriminati e umiliati; noi non possiamo più permettere questa situazione. Non siamo disposti nemmeno ad accettare l’esternalizzazione dei servizi a discapito dei lavoratori”.

Le tre sigle sindacali hanno anche denunciato la limitazione al diritto di sciopero: “l’azienda ATM S.p.A. di Messina – si legge nella denuncia inviata alla Commissione di Garanzia L. 146/90 e al Prefetto di Messina – che gestisce il servizio di Trasporto Pubblico Locale, insiste a sostituire i conducenti scioperanti con personale di riserva, col chiaro fine di limitare la riuscita dell’azione di protesta”. Alla conferenza stampa erano presenti oltre ai lavoratori e la dirigenza sindacale esponenti delle istituzioni nazionali e locali e delle associazioni locali.