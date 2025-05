Messina, Signorino (III Municipalità) tuona: “segnalare un problema non può diventare un atto burocratico”

StrettoWeb

Il Consigliere della III Municipalità “Mata e Grifone”, Nunzio Signorino, interviene dopo aver ricevuto una nota da parte del Dipartimento Servizio di Politiche energetiche del Comune di Messina che chiede di discutere in una riunione di Consiglio ogni richiesta, anche semplice, come l’installazione di un palo della luce. “È assurdo – spiega Signorino – dover convocare una riunione ufficiale per ogni problema segnalato dai cittadini. Un consigliere deve poter fare il suo lavoro: raccogliere le richieste della gente e trasmetterle agli uffici competenti. Questo è il nostro ruolo”.

Secondo Signorino, obbligare i consiglieri a passare da lunghe procedure anche per questioni minime è un modo per rallentare le soluzioni e sprecare tempo e soldi pubblici. “I cittadini si rivolgono a noi perché vogliono risposte, non ostacoli. Non possiamo complicare tutto solo per una burocrazia che spesso non conosce le reali difficoltà dei quartieri”. Il consigliere conclude chiedendo al Comune di rivedere queste modalità e di collaborare in modo più semplice e veloce, soprattutto per segnalazioni che riguardano la sicurezza e il decoro urbano.