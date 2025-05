Messina: Roberta Caruso, finalista di Bake Off 11, ospite di Giovanni Remigare a “Stasera con Jo”

StrettoWeb

Appuntamento da non perdere mercoledì 14 Maggio alle 20:30 per gli amanti della pasticceria e dei reality: Roberta Caruso, finalista dell’undicesima edizione di Bake Off Italia, sarà ospite della nuova puntata di “Stasera con Jo”, il popolare talk condotto dal noto presentatore Giovanni Remigare. La trasmissione offrirà l’occasione per conoscere più da vicino una delle protagoniste più apprezzate del talent dedicato al mondo dei dolci.

Non solo torte e competizioni, ma anche racconti personali, curiosità dietro le quinte e sogni per il futuro. Roberta ripercorrerà le tappe più significative della sua avventura sotto il tendone di Bake Off, tra sfide emozionanti, prove tecniche e momenti indimenticabili. L’appuntamento è fissato per oggi, mercoledì 14 maggio alle ore 20:30, su Telespazio (canale 89 del digitale terrestre) e in streaming su

https://www.telespazioplay.com/telespazio-tv-live.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.