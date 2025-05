Messina, riunione organizzativa per la Campagna Antincendio Boschivo 2025: cosa è emerso. Le ultime

StrettoWeb

Si è svolta nella mattinata di venerdì 23 maggio, presso la sede del nuovo Centro Polifunzionale di Protezione Civile del Comune di Messina, la riunione territoriale organizzativa per la Campagna Antincendio Boschivo (AIB) 2025. All’incontro hanno preso parte i Sindaci del comprensorio messinese, rappresentanti istituzionali e componenti degli enti operativi impegnati nella prevenzione e nella gestione delle emergenze ambientali. L’iniziativa si inserisce nel ciclo di incontri promossi dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, finalizzati a rafforzare il coordinamento interistituzionale e a potenziare la prontezza operativa in vista dell’approssimarsi della stagione estiva.

Ha preso parte all’incontro l’Assessore comunale alla Protezione Civile, Massimo Minutoli, che, portando i saluti istituzionali del Sindaco di Messina Federico Basile, ha evidenziato il ruolo strategico del Comune all’interno del sistema regionale di protezione civile: “Ringrazio il Dipartimento Regionale della Protezione Civile per questa importante occasione formativa e organizzativa – ha dichiarato Minutoli – che ha consentito al nuovo Centro Polifunzionale di confermare la propria piena operatività, affermandosi come punto di riferimento per il coordinamento delle attività di prevenzione e gestione del rischio incendi e delle ondate di calore nel nostro territorio in linea con le politiche di prevenzione e sicurezza ambientale promosse dall’Amministrazione comunale”.

Tra gli interventi di maggior rilievo, quelli del rappresentante del Corpo Forestale della Regione Siciliana, Responsabile dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, dott. Giovanni Cavallaro; del Capo del Servizio di Messina del DRPC Sicilia, Bruno Manfrè; dell’ing. Antonio Rizzo, esperto del Comune di Messina in attività di protezione civile; e dell’ing. Sergio Consacra, in rappresentanza del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina.

Nel corso della riunione si è discusso della pianificazione delle operazioni interforze, della valorizzazione del volontariato organizzato, delle procedure di attivazione e delle strategie operative previste per la Campagna AIB 2025. Ampio spazio è stato inoltre dedicato agli strumenti di previsione e monitoraggio meteorologico, con l’intervento del meteorologo e esperto del Comune di Messina, dott. Daniele Ingemi, che ha illustrato i modelli previsionali e sottolineato l’importanza di un sistema centralizzato, attivo H24, per la gestione in tempo reale delle allerte. Presenti anche le rappresentanze del Nucleo di Protezione Civile (NDPC) e del Gruppo Comunale di Messina, a testimonianza della piena integrazione tra i livelli istituzionali e le realtà operative locali.