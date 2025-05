Messina, ritrovato il 40enne scomparso dopo aver abbandonato l’auto a Galati

StrettoWeb

Per fortuna Giovanni Manitta sta bene. Il 40enne di Palermo, scomparso lo scorso 3 maggio, è stato ritrovato nel Nord Italia. Dopo giorni di ricerche localizzate non solo in Sicilia ma in tutta la Penisola, sono state le forze dell’ordine a riuscire a rintracciarlo fuori dall’Isola. I familiari avevano denunciato la scomparsa dell’uomo anche attraverso il programma Rai “Chi l’ha visto?”.

C’era enorme preoccupazione nei parenti e negli amici del 40enne dopo il rinvenimento dell’auto abbandonata di proprietà di Manitta stata rinvenuta a Galati Marina.

