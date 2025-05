Messina, prosegue la riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione

StrettoWeb

“Dal 2020 abbiamo avviato un percorso importante di relamping degli impianti di pubblica illuminazione che non si è fermato al semplice cambio delle lampade, ma ha puntato alla ristrutturazione completa dell’infrastruttura. Oggi raccogliamo un ulteriore frutto di questo lavoro: abbiamo bonificato le aiuole della piazza del Duomo, eliminando i vecchi armadi metallici che ospitavano trasformatori di linea ormai inutilizzati”, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile.

“Si trattava di un’eredità del vecchio sistema di illuminazione del corso Cavour e delle zone limitrofe, che funzionava in serie e che è stato trasformato in parallelo, rendendo finalmente possibile la rimozione di questi ingombranti elementi. Anche questi interventi, che possono sembrare minori, raccontano l’attenzione che stiamo mettendo nel restituire bellezza, decoro e funzionalità alla nostra città, nei suoi luoghi simbolo come nei dettagli. Un impegno che guarda al benessere dei cittadini e all’immagine che vogliamo offrire ai tanti turisti che scelgono Messina”, conclude Basile.

