Messina, sulle onde della leggenda: quando il pesce spada incontra la feluca Victor

Il 26 Maggio 2025, alle ore 09:30, presso la palestra della centrale dell’Istituto Comprensivo Evemero Da Messina, in Via Adolfo Romano, si è svolto l’evento finale del progetto curriculare “Una bussola per noi bambini”. Questo progetto ha favorito un proficuo gemellaggio tra l’I.C. Evemero da Messina e l’I.T.T.L. Caio Duilio, con la partecipazione della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Angela Mancuso, accompagnati dai docenti dell’I.T.T.L. Caio Duilio: il Vicepreside Prof. Salvatore Gatto, il Prof. Francesco Modica, con i loro allievi.

Un ruolo fondamentale è stato ricoperto anche dalle insegnanti della scuola dell’Infanzia dell’I.C. Evemero, coordinate dalla Docente Patrizia Mancuso, ideatrice del progetto, insieme alle insegnanti Caterina Sorrenti, Mariagrazia Coppolino Billè, Flavia La Motta, Lavinia Filocamo, Stefania Benincasa e Grazia Calbo, e i loro piccoli alunni.

L’obiettivo del progetto è stato avvicinare i bambini della scuola dell’infanzia al mondo delle scienze nautiche, ma il percorso ha rivelato ben di più. Un viaggio che ha toccato i valori fondamentali di solidarietà, inclusione, amicizia, condivisione, rispetto, tutela e valorizzazione del nostro territorio. Per facilitare la comprensione dei più piccoli, è stato utilizzato un linguaggio semplice e accessibile, che ha permesso di esplorare miti e tradizioni locali, dando voce alle parole dialettali che raccontano l’anima della nostra terra.

La realtà si è mescolata alla fantasia: i bambini hanno inscenato la leggenda del pescespada e ci hanno accompagnato in un emozionante viaggio nel tempo, fino alla mitologia greca. Tra gli ospiti della giornata, un momento speciale è stato l’intervento della scrittrice Grazia La Fauci, che nei suoi libri (Il Mistero della Laguna e Alla scoperta della città di Risa – GBM-) ha magnificamente descritto le bellezze del nostro territorio. In uno dei suoi racconti, la scrittrice ha raccontato una coincidenza affascinante riguardante una feluca chiamata “Vittoria”.

Si tratta dell’unica feluca con questo nome, che ancora oggi solca le acque dello Stretto, chiamata “Victor” in onore del suo fondatore, il pescatore Francesco Mancuso. Quest’uomo umile, simbolo della tradizione marinara locale, ha condiviso con le nostre Dirigenti la sua straordinaria esperienza di vita trascorsa in mare.

Un sincero ringraziamento, da parte degli organizzatori, va alla Dirigente Prof.ssa Angela Mancuso dell’I.C. Evemero da Messina e alla Dirigente Prof.ssa Daniela Pistorino dell’I.T.T.L. Caio Duilio, che hanno creduto fortemente in questa iniziativa. Grazie alla loro visione educativa aperta e inclusiva, il progetto non solo è stato possibile, ma ha anche avuto il sostegno necessario per essere ripetuto e ampliato nei prossimi anni. Un grazie di cuore per la fiducia e il continuo sostegno trasmesso, riferiscono gli organizzatori.