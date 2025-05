Messina, pubblicata la graduatoria provvisoria per l’assegnazione delle case popolari

StrettoWeb

A seguito dell’approvazione del nuovo Regolamento comunale per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica con deliberazione del Consiglio Comunale di Messina n. 542 del 17 dicembre 2024, l’Amministrazione comunale ha emanato apposito Avviso Pubblico per la redazione della graduatoria aperta relativa all’assegnazione in locazione semplice degli alloggi ERP nel Comune di Messina. Alla prima scadenza dell’Avviso, fissata al 4 aprile 2025, sono pervenute 1.346 domande. Gli uffici competenti hanno proceduto all’istruttoria delle istanze, verificando la sussistenza dei requisiti previsti dal bando sulla base della documentazione presentata e mediante accesso ai sistemi ANPR del Comune, alla piattaforma SISTER dell’Agenzia delle Entrate e al Punto Fisco Siatel.

A conclusione delle verifiche è stata redatta la graduatoria provvisoria, composta da 1.250 domande risultate conformi, per le quali è ora prevista la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese e, ove possibile, il ricorso al soccorso istruttorio.

Alla graduatoria provvisoria, pubblicata all’albo pretorio online, sono allegati:

l’elenco delle posizioni per le quali è richiesta un’integrazione documentale, individuabili tramite il numero di protocollo assegnato alla domanda, con l’indicazione dei documenti mancanti;

l’elenco delle istanze escluse, anch’esse identificate tramite numero di protocollo, con esplicitazione dei motivi di esclusione.

I soli richiedenti per i quali è prevista un’integrazione documentale dovranno trasmettere la documentazione richiesta tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.messina.it oppure mediante consegna all’Ufficio Protocollo Generale del Comune, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria. Decorso tale termine, eventuali integrazioni trasmesse non saranno più prese in considerazione. I richiedenti che non provvederanno, nei termini indicati, all’invio della documentazione richiesta, saranno esclusi dalla graduatoria definitiva.