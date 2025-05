Sicilia, prorogato il bonus figlio per i nati da gennaio a marzo

StrettoWeb

La Regione Siciliana ha disposto la proroga al 6 giugno 2025 del termine per la presentazione delle istanze relative al Bonus Figlio 2025 per i bambini nati nel periodo 1° gennaio – 31 marzo 2025. Il contributo previsto è pari a € 1.000,00 per ciascun figlio nato nel territorio della Regione Siciliana nel corso dell’anno 2025. Si ricorda che possono presentare istanza i genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale di bambini nati nel 2025, in possesso dei seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana, comunitaria o extracomunitaria con regolare permesso di soggiorno in corso di validità;

Residenza in Sicilia alla data della nascita del figlio (per i cittadini extracomunitari da almeno 12 mesi);

Nascita del bambino nel territorio della Regione Siciliana;

Indicatore ISEE del nucleo familiare non superiore a € 10.140,00.

Scadenze per la presentazione delle istanze

Per i nati dal 1° gennaio al 31 marzo 2025: termine prorogato al 6 giugno 2025;

Per i nati dal 1° aprile al 30 settembre 2025: la scadenza rimane fissata al 14 novembre 2025.

Il modello di domanda è disponibile in allegato oppure può essere ritirato a mano presso il Front Office del Servizio Politiche Sociali – Palazzo Satellite, Piazza della Repubblica n. 40 (Piano Terra). La domanda, debitamente compilata e corredata della documentazione richiesta, deve essere presentata presso lo stesso indirizzo. Le domande saranno valutate secondo i seguenti criteri di priorità:

Valore dell’ISEE (priorità ai valori più bassi); Numero dei componenti del nucleo familiare (priorità ai nuclei più numerosi); Data di nascita del bambino (in caso di parità degli altri criteri).

Per ogni ulteriore informazione, è possibile rivolgersi agli uffici del Servizio Politiche Sociali del Comune di Messina.