Messina prima Città metropolitana d’Italia con “Bandiera Blu”. Schifani: “orgoglio per la Sicilia”

StrettoWeb

“La conquista della “Bandiera Blu” da parte di Messina, prima Città metropolitana d’Italia a ottenere questo prestigioso riconoscimento, è motivo di grande orgoglio per la Sicilia. Un plauso va al sindaco Federico Basile ma anche agli altri 13 primi cittadini i cui Comuni dell’Isola hanno raggiunto questo straordinario risultato, segno di impegno e visione nella tutela del territorio e nella promozione di un turismo sostenibile“. Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commentando la classifica realizzata dalla Fee, la Foundation for environmental education. “Le spiagge siciliane premiate sono tra le più belle del Paese, simbolo di eccellenza ambientale e qualità dell’accoglienza. Dispiace per le località non riconfermate, ma sono certo che il prossimo anno sapranno risalire“, rimarca Schifani.

“La Regione continuerà a sostenere con forza chi investe in sostenibilità e sviluppo responsabile. La Bandiera Blu è un traguardo, ma anche un punto di partenza verso un futuro sempre più verde e competitivo”, conclude Schifani.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.