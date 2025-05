A Messina la presentazione del romanzo “Il passato non è scritto nell’acqua”

StrettoWeb

Giovedì 29 maggio, alle ore 17.30, presso la sala Rari G. Molonia della Biblioteca comunale “Cannizzaro”, al Palacultura Antonello di Messina, si terrà la presentazione de “Il passato non è scritto nell’acqua”, l’ultimo romanzo scritto dal messinese Giuseppe De Lorenzo. L’evento, con ingresso libero, su iniziativa della Biblioteca comunale “Cannizzaro” e dell’Associazione ADSeT, rientra nell’ambito del calendario del Maggio dei Libri 2025, organizzato dall’Assessorato comunale alle Politiche Culturali.

Il libro narra la storia di Pippineddu, un giovane di Torre Faro, figlio di un pescatore, diviso tra la tradizione familiare e il desiderio di un futuro diverso. La sua vita prende una svolta quando a scuola sboccia l’amore ricambiato per Rosanna, una ragazza di famiglia benestante. Tuttavia, il loro idillio è ostacolato dal padre di lei, e la partenza improvvisa della famiglia di Rosanna lascia Pippineddu con il cuore spezzato. Il ricordo di Rosanna diventa un motore per il suo percorso di studi. Grazie alla sua passione per la biologia marina, Pippineddu raggiunge importanti traguardi accademici a livello nazionale e si laurea. Forte dei suoi successi, decide di affrontare il passato, ma i dubbi lo assalgono: Rosanna lo ricorderà? Avrà già costruito un’altra vita?

Ad accompagnare l’autore in questo viaggio letterario saranno la prof.ssa Teresa Crisafulli, già docente del liceo Maurolico, e il preside Angelo Miceli, dirigente del liceo Empedocle e presidente dell’Associazione ADSeT. Attraverso un dialogo stimolante, esploreranno le tematiche del romanzo e i personaggi. Questa presentazione rappresenta un’occasione per immergersi in una storia di amore, sogni e radici, sullo sfondo suggestivo della Messina più autentica. Un invito a riflettere su come il passato possa influenzare il presente e su quanto il destino possa riservare sorprese inaspettate.