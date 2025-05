Messina, il 20 maggio la presentazione del libro “Nonno ti devo parlare” | INFO

StrettoWeb

Si terrà domani, martedì 20 Maggio, con inizio alle ore 10.00, presso la Galleria d’arte M.C. Lucio Barbera di via XXIV Maggio, la presentazione del libro “Nonno ti devo parlare” del giornalista Angelo Vesto. L’evento inserito nella campagna nazionale di lettura “Il Maggio dei libri 2025”, ideata dal Cepell (Centro per il Libro e la Lettura) avente per tema “Intelleg(g)o!” sarà moderato dall’avv. Silvana Paratore, legale esperto di politiche sociali.

All’incontro interverranno la Dirigente della VII Direzione Servizi Generali e Politiche di sviluppo Economico e culturale della città metropolitana di Messina avv. Anna Maria Tripodo, la responsabile della Galleria Daniela Cucè Cafeo e la responsabile della Biblioteca Giovanni Pascoli Rosaria Landro. A seguire previsti gli interventi del Presidente nazionale dell’UNMS (Unione nazionale mutilati per servizio) Uff. Omri dott. Antonino Mondello, dell’avv. Maria Trinchera dell’Associazione Leo Onlus a cui sarà devoluto il ricavato della vendita del libro e dell’autore Angelo Vesto direttore responsabile del “Il corriere dell’Unione” e direttore della comunicazione dell’UNMS.

Il libro è un brillante e profondo dialogo tra generazioni. Nonno e nipotina in un’intervista immaginaria si confronteranno sui temi della vita: ricordi d’infanzia del nonno con rievocazioni anche delle sue missioni all’estero per l’Esercito italiano, sogni, studi, giochi e domande su come affrontare gli ostacoli della vita, le cui risposte giungono dall’esperienza e dal profondo amore che unisce nipoti e nonni che raccontano loro aneddoti, li coccolano, insegnano, li guidano ed ad essi si donano. L’ingresso è libero.