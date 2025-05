Messina, presentato il “19° Trofeo Piskeo-Memorial Mirko Laganà”

StrettoWeb

La Sala Senato dell’Università di Messina ha ospitato la conferenza stampa di presentazione del “19° Trofeo Piskeo-Memorial Mirko Laganà”, che si svolgerà dal pomeriggio di venerdì 23 a domenica 25 maggio nella piscina della Cittadella Sportiva. All’incontro sono intervenuti il prof. Giuseppe Giordano, Prorettore vicario e la sig.ra Grazia Laganà. Erano presenti, anche, Yuri Laganà (fratello di Mirko), il dott. Sergio Parisi (Presidente Comitato Regionale FIN), il dott. Francesco De Francesco (Presidente SSD UniMe), il prof. Sergio Naccari (Dirigente SSD UniMe e Consigliere del Comitato Regionale Federazione Italiana Nuoto).

“Ancora una volta – ha detto il prof. Giordano – UniMe si schiera al fianco del Trofeo Piskeo per ricordare un ragazzo splendido che ho avuto modo di conoscere personalmente. Fare memoria di lui attraverso una manifestazione che coinvolge tantissimi giovani è il modo migliore che ci possa essere. Per una società fortemente ancorata al presente è importante conservare delle realtà che non tralasciano il passato; intitolare un trofeo a qualcuno non è mai una scelta banale, poiché coinvolge nel tempo un gruppo di persone che si incontrano per vivere iniziative importati come questa che oggi presentiamo”. “Da 21 anni – ha aggiunto la sig.ra Grazia, mamma di Mirko – tante persone sono al nostro fianco in questa avventura, senza mai lasciarci. Ogni anno Mirko ci dà la forza per rinnovare questa manifestazione, che cerchiamo di portare avanti con amore. Andiamo via via crescendo, con la partecipazione di tanti atleti che in questa edizione saranno 1.400. Chi gareggia, gli allenatori e tutti coloro i quali vivono, negli anni, queste giornate si accorgono dell’importanza dell’attenzione, della passione e dell’amore rivolti a questo Trofeo in ricordo di Mirko, un ragazzo speciale che ha rappresentato un dono per la sua famiglia e per coloro i quali lo hanno conosciuto”.

Protagonisti dell’intensa tre giorni natatoria – organizzata dall’Asd Piskeo Team e dall’Associazione “Mirko Piskeo onlus” con la collaborazione dell’Università di Messina e l’autorizzazione della FIN Sicilia – saranno gli atleti delle categorie Esordienti B e A, Ragazzi, Juniores e Unica (Cadetti e Seniores). Il momento più emozionante si vivrà durante la gara “Piskeo”, ovvero i 50 metri dorso, specialità che ha visto Mirko ottenere il titolo di campione regionale. Durante la conferenza stampa sono stati svelati i dati complessivi dell’evento, in costante crescita rispetto alle ultime edizioni, e le sue peculiarità tecniche: ci saranno 1.400 atleti in vasca (provenienti da Sicilia, Calabria, Malta, Romania e dalle città di Udine e Verona), 40 società (2 maltesi) e la gara australiana (competizione ad eliminazione contraddistinta da varie ripetizioni). Tra i partecipanti, anche, Lorenzo Gargani, Emma Arcudi, Gianluca Pittelli e Gianluca Messina, detentori di record e titoli nazionali. Lo start della giornata inaugurale è previsto alle ore 15.