Messina, presentata a Villa Dante la Giornata dell’Educazione Stradale

Si è svolta, oggi, giovedì 15, a Villa Dante, presso la struttura E-SISTO, la conferenza stampa di presentazione della Giornata dell’Educazione Stradale, evento promosso dalla Terza Municipalità in sinergia con l’Amministrazione comunale, Messina Social City, ATM, Polizia Municipale, l’IIS Verona Trento Maiorana e con la collaborazione di autoscuole e associazioni locali. La manifestazione si terrà il prossimo 20 maggio dalle ore 9.30 alle 12.30 nella stessa Villa Dante e sarà aperta al pubblico.

All’incontro hanno preso parte l’assessora alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Giovanili, Liana Cannata e l’assessore alla Polizia Municipale e Sicurezza Urbana, Roberto Cicala, le presidenti delle Partecipate comunali della Messina Social City e ATM SpA rispettivamente, Valeria Asquini e Carla Grillo; il presidente della Terza Municipalità Alessandro Cacciotto, unitmente alla presidente della commissione competente Giusy Micalizzi e ai consiglieri circoscrizionali Sebastian Romeo, Mario Barresi, Alessandro Geraci, Giuseppe Coglitore, Giovanni Veneziano e Andrea Fria; e il Comandante del Corpo di Polizia Municipale Giovanni Giardina. Presenti tra gli altri, rappresentanti di autoscuole e associazioni del territorio.

La soddisfazione di Cannata e Cicala

Un plauso all’iniziativa è stato espresso dagli assessori Cannata e Cicala. Entrambi hanno evidenziato come la Giornata rappresenti un momento strategico per sensibilizzare l’intera comunità al rispetto del Codice della Strada, pilastro indispensabile per garantire sicurezza e tutela per tutti i cittadini.“È fondamentale – ha detto l’assessore Cannata – che la scuola, le istituzioni e le famiglie collaborino per formare cittadini consapevoli e attenti alla sicurezza stradale”, mentre per l’assessore Cicala: “La collaborazione tra enti e cittadini è fondamentale per costruire una mobilità più sicura, riducendo incidenti e vittime”.

A moderare l’incontro, l’avv. Silvana Paratore, legale ed esperta in Politiche sociali, che ha sottolineato l’importanza fondamentale dell’educazione stradale per i giovani, definendola una chiave per formare una nuova generazione di utenti della strada consapevoli, responsabili e rispettosi delle regole. “Educare i giovani al rispetto del codice della strada – ha affermato Paratore – significa aiutarli a comprendere i rischi connessi alla mobilità, promuovendo comportamenti sicuri sia come pedoni sia come futuri conducenti”. Il presidente della Terza Municipalità Cacciotto ha ringraziato l’Amministrazione comunale e la Polizia Municipale per il costante impegno nelle attività di educazione stradale rivolte ai giovani, sottolineando il ruolo della presidente della commissione competente Micalizzi e di tutti i consiglieri della Municipalità nel portare avanti iniziative volte a diffondere cultura e sensibilità sul rispetto delle norme.

Le parole di Grillo

Il presidente di ATM Spa Grillo, ha sottolineato l’importanza di un impegno collettivo, evidenziando come ciascuno, dalle istituzioni ai singoli cittadini, debba contribuire attivamente a costruire una cultura della mobilità più civile, consapevole e sostenibile, fondamentale per il benessere e la sicurezza di tutta la comunità. Per la presidente della Messina Social City Asquini ha posto l’accento sul valore sociale dell’iniziativa, definendola un esempio concreto di collaborazione tra enti pubblici, associazioni e cittadini per promuovere una comunità più responsabile e inclusiva.

Le parole di Giardina

Il Comandante Giardina ha invece sottolineato l’importanza di una mobilità sicura e senza vittime, e in occasione dell’evento del 20 maggio terrà lezioni di educazione stradale rivolte agli studenti insieme ad Agenti della Polizia municipale. Si sono poi susseguiti gli interventi di Lucilla Barbasini, Presidente dell’Associazione Angeli sull’Asfalto di Terme Vigliatore, che ha ricordato come le migliaia di vittime di incidenti stradali ogni anno causino lutti e invalidità, sottolineando l’importanza della prevenzione e della cultura della sicurezza.

Giuseppe Previti di CittadinanzAttiva ha espresso apprezzamento per le significative iniziative promosse sul territorio a favore della sicurezza stradale. Presenti, infine, i rappresentanti degli istituti comprensivi della III Municipalità: Leopardi, Enzo Drago, Manzoni Dino e Clarenza, Albino Luciani. Le autoscuole Cinqueruote, SB, Mariella, Guglielmo, 3G ed Elerent Messina animeranno la Giornata con percorsi simulati su monopattini, quiz interattivi e attività di primo soccorso, mentre gli studenti dell’IIS Verona Trento coinvolgeranno i partecipanti con dimostrazioni di intelligenza artificiale. L’ingresso alla Giornata dell’Educazione Stradale, in programma il 20 maggio, è libero e aperto a tutti.