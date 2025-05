Messina, presentata a palazzo Zanca la terza edizione della “Notte Mariana” | PROGRAMMA

StrettoWeb

Presentata oggi a palazzo Zanca, a Messina, la terza edizione della “Notte Mariana”, in programma lunedì 2 giugno dalle ore 17 sino alle 24, in occasione della festa cittadina in onore della Madonna della Lettera. All’incontro con la stampa hanno preso parte l’assessore alle Politiche Culturali Enzo Caruso, il delegato arcivescovile per la Basilica Cattedrale mons. Roberto Romeo, il delegato per le Confraternite Don Vincenzo Majuri, il presidente del CID Fortunato Marino, il delegato per le attività culturali Marco Grassi ed il coordinatore della Notte Mariana Alessandro D’Angelo. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Messina e promossa dal Centro Interconfraternale Diocesano di Messina con l’Arcidiocesi di Messina – Lipari – Santa Lucia del Mela, consiste in un contenitore di attività religiose e culturali nel centro storico della città di Messina.

La soddisfazione di Caruso

L’assessore Caruso, nel porgere il saluto istituzionale del sindaco Basile, ha evidenziato come “la sinergia e la collaborazione tra istituzioni, enti e confraternite consenta alla cittadinanza di vivere in maniera coinvolgente la vigilia della Madonna della Lettera, scoprendo sempre di più il nostro territorio. Con la Notte Mariana infatti sarà possibile visitare e apprezzare siti e luoghi meno frequentati o conosciuti rispetto ad altri. Il programma è ricco, originale e variegato. La grande novità di quest’anno sarà l’apertura notturna del Campanile Astronomico, che potrebbe essere lanciata anche in futuro per i turisti”.

Il programma

La Notte Mariana sarà inaugurata alle 17 in Cattedrale con la collocazione della Manta d’Oro. Nel corso della serata sarà possibile visitare la Cripta del Duomo, il Tesoro ed il Campanile Astronomico. Palazzo Zanca, dalle 19.30 alle 23.30, aprirà le porte della stanza del Sindaco che custodisce due preziose opere dedicate alla Madonna della Lettera. Quest’anno all’iniziativa partecipa anche l’Università degli Studi di Messina che per l’occasione renderà fruibile al pubblico la stanza della Rettrice, dalle 19.30 alle 23.30. Nella cornice del Monte di Pietà saranno allestite tre mostre. Alle 22 il concerto di Simone Grande, giovane talento vincitore dell’edizione 2023 del talent show di Rai1 “The Voice Kids”. Alle 20.30, nella chiesa Nuovo Oratorio della Pace, che custodisce le Barette, Don Vincenzo Majuri terrà la conferenza “O Regina degli Angioli”, nel 650esimo anniversario della morte di Giovanni Boccaccio.

In via Cicerone prevista l’infiorata promossa dalla parrocchia di Santo Stefano Medio. In piazza Immacolata di Marmo il tappeto artistico realizzato dall’associazione Amici dell’Arte di Santa Teresa di Riva, mentre i Madonnari di Sicilia dipingeranno una tela dedicata alla Patrona. Nel corso della serata sarà possibile visitare anche la Concattedrale del SS Salvatore, il santuario Madonna del Carmine e le chiese Madonna della Mercede e delle Trombe. Per l’occasione sarà aperto anche il museo dei Pupi Siciliani di via Oratorio San Francesco, gestito dalla famiglia Gargano. La Notte Mariana si concluderà alle 24 con il carosello del Campanile Astronomico ed il trionfale spettacolo Piromusicale, novità di questa edizione.