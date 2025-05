Messina, il Premio Nobel per l’Economia prof. Alvin E. Roth ospite di UniMe

StrettoWeb

Mercoledì 14 maggio alle 16.30, presso l’Accademia dei Pericolanti, a Messina, nel corso di una Cerimonia in suo onore, il prof. Roth riceverà la nomina di Socio Onorario dell’Academia. L’illustre ospite, inoltre, parteciperà al workshop internazionale “Matching in Practice” organizzato dal Dipartimento di Economia e coordinato dal Prof. Antonio Asensio Miralles. Giovedi 15 maggio, alle ore 14 nei locali del Dipartimento (Aula Magna 2), il prof. Roth terrà una lezione dal titolo “The economics of kidney exchange: kidneys and controversies, mentre venerdì 16 maggio alle 12.45 – sempre al Dipartimento di Economia – prenderà parte ad un panel dal titolo “Organ-donor exchange programs, international comparison”, insieme al Direttore del Centro Nazionale Trapianti, dott. Giuseppe Feltrin.

Il prof. Roth è stato a lungo docente all’Università di Pittsburgh; dal 1998 è professore di Economia e Business Administration presso l’Harvard Business School. Attualmente è professore di Economia presso la Stanford University e professore emerito presso la Harvard Business School. Il prof. Alvin Roth è Alfred P. Sloan fellow, Guggenheim Fellow e membro della Accademia Americana delle Arti e delle Scienze. È anche membro del National Bureau of Economic Research (NBER) e della Econometric Society. Ha presieduto l’American Economic Association nel 2017. Alvin Roth, a partire dagli anni Novanta, ha apportato contributi fondamentali sui temi della progettazione del mercato, dello scambio e della donazione di organi (kidney exchange), della scelta della scuola e l’abbinamento delle specializzazioni mediche.

