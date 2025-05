Messina, la poesia “Il Viandante” dedicata a Franco Battiato

StrettoWeb

Il ricordo del Maestro Franco Battiato con la poesia “Il Viandante” dedicata a Franco Battiato dalla poetessa Rosa Venuto di Aquedolci Messina, in occasione dell’anniversario della sua morte avvenuta il 18 maggio 2021. “Lento lento va su un destriero, mentre il tempo scorre e va. La Sua vita è un bigio pensiero e un tormento che pace non dà. Intonando un ritornello cerca invano un paesello che ricorda vagamente e che riecheggia nella sua mente per il sonar delle campane, il profumo delle viole, il fragore di cascate di montagne e rii di vallate.

Intonando un ritornello, alternando un fischierello, ascoltando il cinguettio di un fringuello, il viandante passa e va di paese in città. Sia col sole, sia col vento, tiene stretto il suo mantello e mai più ritornerà perché il tempo suo è passato già“.

Le foto sono state scattate nel meraviglioso sito in località Argimusco il 21 giugno 2014, durante l’evento “pietre e stelle” organizzato da Andrea Orlando in occasione del solstizio d’estate.