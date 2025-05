Messina: ecco il piano per il rifacimento delle strade grazie a fondi Fsc, comunali ed al Ponte sullo Stretto

StrettoWeb

Presso il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, a Messina, si è svolta la presentazione di un articolato piano di interventi finalizzato al miglioramento e al rifacimento della rete stradale cittadina. Un’iniziativa strategica che interesserà l’intero territorio comunale, sostenuta da risorse Fsc, fondi comunali, e possibili fondi della Stretto di Messina per restituire sicurezza, decoro e funzionalità alla viabilità urbana. Presenti all’evento il Sindaco Federico Basile, il Direttore Generale Salvo Puccio, il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Mondello e l’Assessore ai Rapporti con AMAM Antonino Carreri.

Il piano nel dettaglio

Il sindaco Federico Basile ha illustrato un mega progetto di tre anni che partirà nel 2026 e si concluderà nel 2028. Il piano si fonda su 33 milioni di Fondi di Sviluppo e Coesione per il centro cittadino, 6 milioni di fondi comunali per i villaggi e 37 milioni di euro come opere compensative legate alla realizzazione del Ponte sullo Stretto, qualora il Cipess approvasse l’infrastruttura stabile tra Calabria e Sicilia.

Basile: “intervento strutturale”

“È la prima volta che si interviene in maniera forte sulla viabilità di tutta Messina e non solo sulle singole buche o voragini che si possono aprire per varie ragioni. Abbiamo 940 chilometri di strade e dovevamo essere concreti, non possiamo limitarci a interventi spot”, ha affermato il primo cittadino della città dello Stretto.

