Messina, partecipata la presentazione del libro “Nonno ti devo parlare”

Alla Galleria d’Arte Moderna “Lucio Barbera” della Città Metropolitana di Messina si è svolto un incontro per la presentazione del libro “Nonno ti devo parlare” del giornalista e Ufficiale dell’Esercito Cav. Omri Angelo Vesto. L’evento, inserito nella campagna nazionale “Il Maggio dei Libri 2025” promossa dal Cepell, è stato introdotto dalla dirigente della VII Direzione Servizi Generali e Politiche di sviluppo economico della Città Metropolitana Anna Maria Tripodo, cui ha preso parte l’assessore Antonino Carreri in rappresentanza del sindaco Federico Basile. L’appuntamento è stato moderato dalla legale esperta di politiche sociali Silvana Paratore, la quale ha evidenziato come il libro rappresenti un invito a riscoprire il valore della memoria e a celebrare la vita attraverso il rapporto tra nonni e nipoti.

Durante l’incontro, gli intervenuti hanno condiviso riflessioni sulla figura del nonno. L’Assessore Carreri ha ricordato con affetto un aneddoto legato al rapporto con il proprio nonno paterno, mentre la dirigente Tripodo, richiamando l’espressione “Nessuno sia profeta in Patria”, ha sottolineato come all’autore, messinese di nascita ma da tempo residente a Roma, debbano essere riconosciute qualità, capacità e meriti per aver offerto, con questo libro, importanti spunti di riflessione sul ruolo fondamentale dei nonni, veri custodi della storia delle nostre famiglie. Sono intervenuti, tra gli altri, l’ex assessore Pietro Currò, Giuseppe Scalzo, presidente di Solidarity in Action, e Giuseppe Previti presidente di cittadinanzAttiva.

Durante l’incontro sono state illustrate le attività della Biblioteca Giovanni Pascoli dalla responsabile Rosaria Landro, con la presenza di Daniela Cucè Cafeo della Galleria d’Arte Moderna. Il presidente Nazionale dell’U.N.M.S. Antonino Mondello ha ricordato il ruolo sociale dell’associazione e l’impegno di Vesto come responsabile della comunicazione che dedicato anche un pensiero per Papa Francesco socio onorario dell’UNMS e punto di riferimento di tutti i credenti e non. Commozione ha poi suscitato il messaggio letto dalla Paratore, inviato dai figli di Vesto, che hanno ringraziato il padre per l’amore raccontato nel libro attraverso un dialogo immaginario tra generazioni. L’avvocato Maria Trichera dell’Associazione Leo Onlus ha sottolineato come il ricavato della vendita del libro sarà devoluto in progetti di solidarietà sociale. Infine, l’autore ha rivolto un messaggio ai numerosi studenti presenti, evidenziando l’importanza del rapporto con i nonni come punti di riferimento fondamentali per la crescita personale e la maturità. Vesto ha inoltre invitato a riflettere sull’importanza di educare i figli con responsabilità per prepararli ad affrontare il futuro.