Messina, al Palacultura l’incontro “Giubileo. La speranza è un abbraccio che cambia la vita”

Domani, mercoledì 28 maggio, alle ore 18.30, nella sala Palumbo del Palacultura Antonello, si terrà l’incontro “Giubileo. La speranza è un abbraccio che cambia la vita”, patrocinato dal Comune di Messina e organizzato dal centro culturale “Don Giuseppe Riggi”. All’evento, cui porteranno i saluti istituzionali il sindaco Federico Basile e l’assessore alle Politiche Culturali Enzo Caruso, interverranno mons. Cesare Di Pietro, vescovo ausiliare della Diocesi di Messina, e il prof. Danilo Zardin, docente di storia moderna all’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano e curatore della mostra sui Giubilei al Meeting di Rimini nel 2024. La sua presentazione racconterà la storia e il valore dei Giubilei dal 1300 ad oggi, per fare comprendere l’importanza storica e attuale dell’evento.

La narrazione sarà arricchita da opere d’arte antica e soprattutto contemporanea. In questo contesto, il Giubileo si presenta non solo come un evento religioso, ma come un’opportunità per tutti di riscoprire e vivere una promessa di bene e speranza. All’iniziativa hanno aderito l’Istituto Teologico San Tommaso, l’Azione Cattolica, Comunione e Liberazione, I Padri Rogazionisti di Cristo Re e l’Ufficio Migrantes dell’Arcidiocesi di Messina Lipari Santa Lucia del Mela. Modererà la giornalista Milena Romeo.