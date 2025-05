Il Messina Opera Film Festival sarà presente al Festival di Cannes

StrettoWeb

Il Messina Opera Film Festival sarà presente al prossimo Festival di Cannes, che si terrà dal 13 al 24 maggio, per rafforzare i propri rapporti con i principali protagonisti del settore cinematografico europeo. In questa occasione, i rappresentanti della rassegna incontreranno i referenti dei 14 festival europei aderenti al Music Film Festival Network (MFFN), prestigioso organismo che riunisce le principali realtà festivaliere specializzate nel cinema musicale.

Recentemente, infatti, il MOFF è stato ammesso a far parte di questa rete, a conferma della sua forte connotazione, focalizzata sul rapporto tra cinema e opera lirica: un traguardo significativo che premia l’originalità e l’accuratezza della sua programmazione.

Contatti con altre realtà festivaliere europee

Durante Cannes saranno consolidati proficui contatti con altre realtà festivaliere europee e, le relazioni instaurate, troveranno naturale sbocco nel Marché du Film, dove verranno ricercati lavori per la sezione Panorama contemporaneo, dedicata a film recenti di produzione internazionale legati alla lirica. Inoltre, Cannes rappresenterà un’occasione per partecipare agli incontri organizzati nell’Italian Pavillon, promosso dal Ministero della Cultura e da Cinecittà.

Il direttore artistico Ninni Panzera ha reso noto alcune novità che arricchiranno il programma della prossima edizione, che si svolgerà dal 29 novembre al 7 dicembre 2025, anticipando la presenza di un ospite di prestigio: il tenore Fabio Armiliato aprirà l’evento, presentando in anteprima regionale il docu-film Enigma in tempo rubato, un Mozart argentino un affascinante progetto firmato dal regista Francesco Cordio. Il pubblico avrà anche l’opportunità di rivedere Armiliato nella veste di interprete nel film To Rome with Love, diretto da Woody Allen. Il tenore presenterà, inoltre, il suo libro Una vita in canto: l’alchimia della voce, un viaggio affascinante nella sua carriera e nella magia del canto.

Orazio Miloro, Presidente del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, che è fra gli Enti che producono il Festival, dichiara: “l’ingresso della rassegna nella rete del Music Film Festival Network è un ulteriore motivo di orgoglio per il nostro Teatro che, per il terzo anno, ha istituzionalizzato questo evento, rendendolo parte integrante della propria programmazione. Un riconoscimento che conferma il respiro internazionale del Messina Opera Film Festival, che ha come ‘casa’ il Teatro di Messina, simbolo della cultura e dell’opera lirica della nostra città”.

Proseguono le selezioni

Proseguono, intanto, le selezioni per il concorso dedicato ai cortometraggi, che si svolgerà attraverso vari canali digitali, tra i quali Filmfreeway. Gli interessati possono trovare tutte le informazioni necessarie e partecipare seguendo il link: https://filmfreeway.com/MessinaOperaFilmFestival. La scadenza per l’invio delle opere è fissata il 15 settembre.

Saranno tre i premi in palio, con particolare significato quello intitolato a Emi Mammoliti, co-ideatrice del Festival, che purtroppo ci ha lasciato lo scorso anno. Questo premio andrà al Miglior cortometraggio, un riconoscimento che mira a valorizzare le opere artistiche di qualità che si ispirano alle meraviglie del mondo dell’opera.

Il Messina Opera Film Festival è prodotto dall’Associazione La Zattera dell’Arte, dall’E.A.R. Teatro di Messina, dalla Sicilia Film Commission della Regione Siciliana Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, dal Comune di Messina e dal Ministero della Cultura.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.