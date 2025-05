Messina, nel parco di Montalto la “Festa delle Api”

StrettoWeb

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ape, si svolgerà domenica 18 e martedì 20 maggio, presso il Parco di Montalto, la seconda edizione della “Festa delle Api”, organizzata dalla Comunità MASCI Messina 1 “Il Faro” e dalla Parrocchia Santa Maria di Montalto. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Messina, è realizzata in collaborazione con il CESV – Centro Servizi per il Volontariato di Messina, il Club per l’UNESCO di Messina, l’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Messina e l’Associazione culturale InsideMessina.

Il tema della Giornata Mondiale dell’Ape di quest’anno, “Api ispirate dalla natura per nutrirci tutti”, sottolinea l’importanza cruciale che api e altri impollinatori rivestono nei sistemi agroalimentari e nella salute degli ecosistemi del nostro pianeta.

La giornata inaugurale di domenica 18 maggio, aperta alla cittadinanza dalle 9.30 alle 18.00, vede la partecipazione degli assessori con deleghe alle Politiche Sociali e alla Pubblica Istruzione, Alessandra Calafiore e Liana Cannata. Ad accogliere il pubblico saranno Padre Lorenzo Campagna, parroco della Chiesa di Montalto, e il magister della Comunità MASCI Messina 1 “Il Faro”, Letterio Brigandì.

Il programma di martedì 20 maggio, invece, sarà dedicato alle scolaresche degli istituti cittadini, che potranno visitare il parco dalle 9.30 alle 13.30.

Durante entrambe le giornate saranno organizzati laboratori per bambini, con la partecipazione di apicoltori che, grazie all’ausilio di arnie didattiche, illustreranno ai più piccoli, ma anche agli adulti, la straordinaria operosità di questi preziosi impollinatori.