Messina: in vigore le misure a tutela degli equidi durante la stagione estiva

Con l’arrivo della stagione estiva, l’Amministrazione comunale di Messina ricorda che, a partire dal 1° giugno, sono in vigore le misure previste dall’Ordinanza Sindacale n. 120/2023, finalizzate alla tutela del benessere degli equidi impiegati nel trasporto pubblico a trazione animale e nelle attività ludico-sportive. L’ordinanza stabilisce che dal 1° giugno al 15 settembre è vietato svolgere attività con equidi nella fascia oraria compresa tra le 13.30 e le 15.30, come previsto anche dal Regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali. Inoltre, per le giornate in cui il Dipartimento Regionale della Protezione Civile segnala ondate di calore con livello di rischio n. 3, è vietata ogni forma di circolazione e trasporto con cavalli e vetture pubbliche a trazione animale, con possibilità di ripresa solo dopo le ore 18, e solo se la temperatura sarà inferiore ai 33°C. Nel periodo di sospensione dell’attività, dovrà essere garantita la corretta movimentazione e cura degli animali, secondo le indicazioni dell’ASP competente, per assicurarne il benessere psicofisico.

Il Sindaco Federico Basile e l’Assessore al Benessere degli Animali Massimiliano Minutoli, richiamano l’attenzione sulla necessità di osservare con scrupolo queste disposizioni, a tutela di esseri viventi particolarmente esposti ai rischi delle alte temperature, invitando cittadini e operatori del settore al rispetto delle regole vigenti, ricordando che per eventuali violazioni sono previste sanzioni secondo quanto disposto dalla normativa comunale e nazionale.

