Messina: messa in sicurezza di via Polveriera, tavolo tecnico a palazzo Zanca

Convocato dall’assessore Massimiliano Minutoli presso i locali dell’Assessorato a Palazzo Zanca, si è svolto stamani un tavolo tecnico finalizzato alla definizione delle linee di intervento per la messa in sicurezza del costone franato in via Polveriera, a Bisconte. Alla riunione hanno preso parte i responsabili dei servizi comunali di Protezione civile, Patrimonio, Urbanistica e Servizio Espropri; il direttore generale della Patrimonio Messina S.p.A., Pietro Picciolo, e rappresentanti della Polizia municipale.

Le dichiarazioni di Minutoli

Al termine del confronto con i soggetti interessati per le rispettive competenze, l’assessore Minutoli ha dichiarato: “adesso sarà possibile rimuovere dalla strada il materiale franato a causa di una perdita idrica dovuta all’incuria di una delle famiglie residenti sulla sovrastante via Nocera. Il rispetto delle leggi e delle normative in materia ambientale e di protezione civile è fondamentale e spesso impone dilazioni temporali che il cittadino difficilmente accetta. Dispiace invece constatare la compulsività di solleciti che di fatto non risolvono i problemi ma, al contrario, alimentano inutili polemiche”.