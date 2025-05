Messina: mercoledì seduta ordinaria di consiglio comunale

StrettoWeb

Il Consiglio comunale di Messina è convocato mercoledì 4 giugno, alle ore 18.30, in seduta ordinaria, per proseguire l’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono il seguente ordine del giorno: 1) varie proposte di deliberazione di riconoscimento debiti fuori bilancio; 2) interrogazione a risposta orale su “Stato della procedura di riqualificazione del tratto di via Peculio Frumentario, tra la via XXIV Maggio e il corso Cavour”; “Stato di persistente degrado della via Cardines e Cratemene e sullo stato della procedura di riqualificazione e rifacimento della pavimentazione dell’area pedonale”; e “Ritardo dei lavori di restyling del viale San Martino, nel tratto tra piazza Cairoli e via Maddalena”; 3) due mozioni “Adesione del Comune di Messina all’iniziativa ‘Ripudia’ di Emergency” e “Greel Deal”.