Messina, lavori per la strada di collegamento tra Viale dei Tigli e Viale Annunziata: la soddisfazione di Pergolizzi

“Accolgo con grande soddisfazione l’avvio delle fasi progettuali per la realizzazione della nuova strada di collegamento tra Viale dei Tigli e Viale Annunziata, un’opera da me più volte sollecitata agli uffici competenti al fine di rispondere concretamente alle criticità segnalate dai cittadini della zona nord. La situazione di congestione, le difficoltà di accesso e la mancanza di un collegamento viario diretto tra due importanti arterie urbane richiedevano un intervento strutturale, non più rinviabile. Ringrazio l’Amministrazione e i tecnici coinvolti per avere dato seguito alle richieste pervenute da questa Presidenza e, soprattutto, dalla comunità locale”. Così in una nota il Presidente del Consiglio comunale Nello Pergolizzi.

“Ciò dimostra che, quando le istanze dei territori vengono ascoltate e tradotte in azione amministrativa, si possono ottenere risultati concreti per il miglioramento della qualità della vita e della sicurezza urbana. La soluzione progettuale prevede la realizzazione di un nuovo tratto viario lungo 177 metri, con un andamento in pendenza ascendente a partire dall’intersezione con Viale dei Tigli, in prossimità del condominio La Macina, civico 27, e proseguendo in discesa fino all’innesto con Via Umberto Fiore, all’altezza del parcheggio pubblico esistente, situato tra i condomini “La Cerbiatta” e “Edera”.