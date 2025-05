Messina, lavori di sostituzione di una condotta idrica in un tratto di via Nazionale

StrettoWeb

Per consentire ad AMAM i lavori di sostituzione di una condotta idrica in un tratto di via Nazionale a Santa Margherita a Messina, sono stati adottati provvedimenti viabili. Pertanto, dalle ore 4 di lunedì 19 maggio sino alle 20 di sabato 31 maggio 2025, nel tratto compreso tra i numeri civici 238 e 264D in via Nazionale, vigeranno i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, e di transito veicolare nella semicarreggiata interessata dai lavori, e il limite massimo di velocità di 30 km/h nel medesimo tratto e per una lunghezza di 50 metri.