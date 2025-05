Messina: lavori di ripristino della pavimentazione stradale, la viabilità

StrettoWeb

Da oggi, mercoledì 14, sino a venerdì 16 maggio, dalle ore 7.30 alle 17, vigeranno in via San Cosimo a Messina, nel tratto compreso tra le vie Siracusa e Napoli, il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati; il divieto di transito veicolare, per semicarreggiata, garantendo, in sicurezza, il transito veicolare nella semicarreggiata che, di volta in volta, non sarà interessata dai lavori; e il limite massimo di velocità di 30 km/h. Garantito in sicurezza l’ingresso a tutti gli accessi laterali ivi insistenti e il transito pedonale.

I provvedimenti viabili sono stati disposti per effettuare nel predetto tratto i lavori di scarifica e di ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso.