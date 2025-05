Messina, lavori di ripristino della pavimentazione stradale | INFO e DETTAGLI

StrettoWeb

Per consentire, nell’ambito degli interventi di razionalizzazione, efficientamento e riduzione delle perdite delle reti idriche interne di Messina, sono previsti provvedimenti viabili in alcuni tratti di strade cittadine, per eseguire i lavori di ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso.

Pertanto vigeranno:

a) per le giornate da oggi, lunedì 12, a mercoledì 14 maggio 2025, dalle ore 7 alle 18, in via Roma, nel tratto compreso tra le vie La Farina e Maregrosso: il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati; il divieto di transito veicolare per semicarreggiata, garantendo, in sicurezza, lo svolgimento del transito veicolare nella semicarreggiata che, di volta in volta, non sarà interessata dai lavori; il limite massimo di velocità di 30 km/h;

b) per le giornate di giovedì 15, venerdì 16, lunedì 19 e martedì 20 maggio 2025, dalle 7 alle 18, in via Croce Rossa, nel tratto compreso tra le vie Roma e Roosvelt: il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati; il divieto di transito veicolare per semicarreggiata, garantendo, in sicurezza, lo svolgimento del transito veicolare nella semicarreggiata che, di volta in volta, non sarà interessata dai lavori; il limite massimo di velocità di 30 km/h;

c) per le giornate di mercoledì 21 e giovedì 22 maggio 2025, dalle 7 alle 18, in via Roosvelt, nel tratto compreso tra le vie Maregrosso e La Farina: il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati; il divieto di transito veicolare nella semicarreggiata lato nord oggetto di intervento; il limite massimo di velocità di 30 km/h;

d) per le giornate di venerdì 23 e lunedì 26 maggio 2025, dalle 7 alle 18, in via Maregrosso, nel tratto compreso tra le vie Roosvelt e Roma: il divieto di sosta, con zona rimozione lato ovest; il divieto di transito veicolare nella parte di carreggiata stradale lato ovest (larghezza 2 metri) oggetto di intervento; il limite massimo di velocità di 30 km/h;

e) per le giornate di venerdì 23 e lunedì 26 maggio 2025, dalle 7 alle 18, in via La Farina, nel tratto compreso tra le vie Roosvelt e Roma: il divieto di sosta, con zona rimozione lato est; il divieto di transito veicolare nella parte di carreggiata stradale lato est (larghezza 2 metri) oggetto di intervento; il limite massimo di velocità di 30 km/h;

f) per le giornate di giovedì 29 e venerdì 30 maggio 2025, dalle 7 alle 18, in via Salandra, nel tratto compreso tra le vie Napoli e Reggio Calabria: il divieto di transito veicolare nella semicarreggiata lato sud (per una larghezza di 4 metri) oggetto di intervento; il senso unico alternato di circolazione, con regolamentazione mediante la collocazione di idonea segnaletica stradale e con l’ausilio di movieri dotati di apposite palette; il limite massimo di velocità di 30 km/h;

g) per le giornate di giovedì 29 e venerdì 30 maggio 2025, dalle 7 alle 18, in via Napoli, nel tratto compreso tra le vie Salandra e Lazio: il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati; il divieto di transito veicolare nella semicarreggiata lato est oggetto di intervento; il limite massimo di velocità di 30 km/h;

h) per le giornate del 3 e 4 giugno 2025, dalle 7 alle 18, in via Reggio Calabria, nel tratto compreso tra le vie Salandra e Lazio: il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati; il divieto di transito veicolare nella semicarreggiata lato ovest oggetto di intervento; il limite massimo di velocità di 30 km/h;

i) per le giornate del 3 e 4 giugno 2025, dalle 7 alle 18, in via Lazio, nel tratto compreso tra le vie Napoli e Reggio Calabria: il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati; il divieto di transito veicolare nella semicarreggiata lato sud oggetto di intervento; il limite massimo di velocità di 30 km/h;

j) per le giornate del 5 e 8 giugno 2025, dalle 7 alle 18, in via Santa Cecilia, nel tratto compreso tra via dei Mille e viale San Martino: il divieto di sosta, con zona rimozione coatta lato sud; il divieto di transito veicolare nella parte di carreggiata stradale lato sud (della larghezza di 2 metri) oggetto di intervento; e il limite massimo di velocità di 30 km/h.

