Messina, lavori di rifacimento di un tratto di marciapiede in via Conte di Torino

Da oggi, lunedì 19 maggio, sino al 13 giugno 2025, per consentire lavori di rifacimento di un tratto di marciapiede in via Conte di Torino a Messina, tra le vie Palermo e Manzoni, vigono alcuni provvedimenti viabili. Pertanto sono istituiti il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, sul lato valle di via Conte di Torino, nel tratto compreso tra le vie Palermo e Manzoni, garantendo, in sicurezza, la fruibilità di tutti gli accessi insistenti nel suddetto tratto di strada e la continuità del transito pedonale sul marciapiede del lato opposto, mediante la collocazione di idonea segnaletica stradale; il divieto di sosta, dalle 7.30 alle 17, con zona rimozione coatta, sul lato monte di via Conte di Torino, nel tratto compreso tra le vie Palermo e Manzoni, garantendo, in sicurezza, la fruibilità di tutti gli accessi insistenti nel suddetto tratto di strada.

Il restringimento della carreggiata stradale di via Conte di Torino, nel predetto tratto, garantendo, in sicurezza, la continuità del transito veicolare; e il limite massimo di velocità di 30 km/h.