Messina, lavori per la realizzazione di un sistema di smart-parking: le limitazioni viarie

Per consentire i lavori di manutenzione per la realizzazione di un sistema di smart-parking per il controllo degli stalli su strada del centro urbano di Messina, sono previsti provvedimenti viabili. Pertanto mercoledì 7 maggio, dalle ore 8 alle 18, vigeranno i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, nei seguenti tratti di strada: 1) lato sud di via del Vespro, nel tratto compreso tra via La Farina e viale San Martino; 2) lato est (lato mare) di viale San Martino, nel tratto compreso tra le vie Tommaso Cannizzaro e Solferino; 3) lato ovest (lato monte) di via Ugo Bassi per un tratto di 15 metri a nord dell’intersezione con via del Vespro.

