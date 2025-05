Messina, lavori di realizzazione del parcheggio d’interscambio a Giostra

StrettoWeb

Adottati provvedimenti viabili, al fine di delimitare l’area di cantiere per la realizzazione del parcheggio d’interscambio a raso Giostra-Sant’Orsola, a Messina, lungo la carreggiata centrale del viale Giostra (semicarreggiata nord), nel tratto compreso tra il viale Regina Elena e via Garibaldi. Pertanto da ieri, lunedì 19 maggio, sino al 30/06/2025, vigono il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, nei seguenti tratti di strada: lato sud della carreggiata centrale del viale Giostra, nel tratto compreso tra via Garibaldi e viale Regina Elena; e lato nord della complanare sud del viale Giostra, nel tratto compreso tra via Garibaldi e viale Regina Elena; il divieto di transito nella semicarreggiata sud del viale Giostra, nel tratto compreso tra via Garibaldi e viale Regina Elena, con conseguente interdizione del transito veicolare in direzione di marcia monte-mare e deviazione dello stesso transito veicolare nell’adiacente complanare sud, direzione di marcia monte-mare, garantendo, in sicurezza, la fruizione degli esistenti attraversamenti pedonali in corrispondenza delle intersezioni con viale Regina Elena, via del Duca/via Pepe e via Garibaldi.

Consentire inoltre ai veicoli provenienti dalla carreggiata centrale del viale Giostra, direzione di marcia monte-mare, le direzioni diritto, eccetto autobus ATM, (per proseguire nella complanare sud del viale Giostra) e sinistra; e trasferire tutte le esistenti fermate autobus del servizio tpl dell’ATM S.p.A., attualmente site sul lato sud della carreggiata centrale del viale Giostra (direzione di marcia monte-mare), sul lato sud dei corrispondenti tratti dell’adiacente complanare sud dello stesso viale Giostra, prevedendo, per la loro realizzazione, l’istituzione del divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta.