Messina, La Fauci: “recuperare la mulattiera storica da Pisciotto a Portella”

“Ho proposto al Sindaco e all’amministrazione di valutare il recupero della storica strada mulattiera che collega contrada Pisciotto a Portella, attualmente in stato di abbandono. Un intervento che, con costi contenuti, potrebbe portare significativi benefici alla cittadinanza. Questa antica via rappresenta un patrimonio storico di grande valore e, una volta ripristinata, potrebbe diventare un percorso privilegiato per chi desidera raggiungere i Colli sia a piedi che in bicicletta. I tempi di percorrenza da San Michele a Portella si ridurrebbero drasticamente, creando un collegamento rapido e sostenibile”. Lo dichiara in una nota il vice presidente supplente del Consiglio comunale, Giandomenico La Fauci (Ora Sicilia).

“Non si tratta solo di riscoprire un tracciato storico, ma di offrire alla cittadinanza un’alternativa di mobilità sostenibile che valorizzi il nostro territorio. L’intervento, che richiederebbe risorse relativamente contenute, permetterebbe di recuperare un pezzo di storia locale, rendendolo fruibile a tutti. Esperienze simili in altre realtà hanno dimostrato come il recupero di antichi tracciati possa diventare un elemento di attrazione, favorendo anche lo sviluppo di attività all’aria aperta e percorsi di trekking urbano. Una piccola opera che potrebbe generare grandi benefici per la comunità. Mi auguro che l’amministrazione accolga con favore questa proposta, che va nella direzione di una città più sostenibile, attenta al proprio patrimonio storico e alle esigenze di mobilità alternativa dei cittadini”, conclude la Fauci.

