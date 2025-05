Messina, JSL U17 femminile in finale Regionale | FOTO

StrettoWeb

La stagione della Junior Sport Lab si allunga per merito delle squadre del settore giovanile, che stanno ottenendo brillanti risultati. Nel triangolare Under 17 femminile, la JSL Women ha obliterato il prezioso “biglietto” per la finale regionale con una giornata d’anticipo. Spettacolare è stato il pareggio (4-4) contro il Gloria San Cataldo. Al Comunale di Brolo, sono andate a segno: Ilary Muschio, autrice di una doppietta, Arianna Colandrea e Karima Nigito. “C’è grande soddisfazione per l’ennesimo importante traguardo raggiunto in ambito siciliano – dichiara il tecnico Carmelo Emanuele -. Sarà la terza finale di questa intensa annata agonistica e proveremo ad alzare il trofeo. Sappiamo che non sarà semplice, poiché pure le avversarie vorranno centrare l’obiettivo. Il percorso non era agevole, avendo nel girone Marsala e Gloria San Cataldo, ma le ragazze hanno mostrato carattere e volontà, ottenendo la qualificazione con pieno merito. Ora cercheremo di avere a disposizione l’intera rosa per la partita conclusiva”.

In modo più rocambolesco, anche l’Under 16 maschile ha superato il turno regionale di categoria, come migliore seconda dei vari accoppiamenti. Il doppio confronto con la Fc Belpasso ha visto i giocatori neroverdi imporsi in casa per 4 a 1 per poi perdere in terra etnea con lo stesso punteggio.

La “lotteria” dei rigori è stata favorevole ai rivali, ma ciò non ha fermato il cammino della compagine allenata da Matteo Aquilia, che incrocerà il Terzo Tempo di Palermo. “Le due gare hanno avuto un andamento diametralmente opposto – commenta mister Aquilia -, bene sul sintetico brolese, mentre potevamo fare di più a Belpasso, anche se sapevamo che saremmo, comunque, andati ugualmente avanti. Testa al prossimo impegno, tenendo sempre alta la concentrazione”.