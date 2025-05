Messina: intitolare una via di Torre Faro a Pippo Mefali, la proposta di Antonella Russo

StrettoWeb

“Presentata oggi alla commissione Toponomastica di Messina la domanda di intitolazione di una via di Torre Faro al compianto musicista messinese Pippo Mafali, morto nel 2012 a soli 50 anni”, è quanto afferma Antonella Russo, consigliere comunale del Partito Democratico. “Artista a tutto tondo, compositore di brani straordinari di musica jazz e di rock progressivo, polistrumentista di grande valore, primo contrabasso dell’Orchestra del Vittorio Emanuele, Pippo Mafali aveva suonato nell’Orchestra Filarmonica di Macerata, nell’Orchestra Filarmonica Italiana, nella Serajevo Philarmonic Orchestra, e nell’Orchestra Giovanile Siciliana. Ha suonato con artisti di grandissimo valore, come Chet Baker, Dave Holland, John Ambercrombie, Jack De Johnette, Roberto Gatto, Bruno Tommaso, Tony Esposito, Noa, Lucio Dalla, Carmen Consoli, e tanti altri, contraddistinguendosi sempre per il suo estro e la sua grande versatilità artistica”, sottolinea Russo.

“Con Dino Scuderi aveva lavorato nel musical “Jesus Christ Superstar” e in “Salvatore Giuliano” come bassista e maestro del coro. Nel 2009 era uscito il suo ultimo cd dal titolo “Just a Dream”, visto che è stato anche un apprezzato compositore di musica jazz, blues e rock progressivo. Insomma: un artista ed un musicista poliedrico, cui va certamente dedicato il riconoscimento dell’intitolazione di una via della sua amata Messina“, conclude Russo.

