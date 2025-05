Messina, interventi urgenti per la riparazione di una condotta fognaria

StrettoWeb

Per consentire interventi urgenti per la riparazione di una condotta fognaria in via Messina all’Annunziata, domani, mercoledì 14 maggio, nella predetta via vigeranno i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito veicolare. La riparazione dovrebbe durare dalle ore 08:00 alle ore 17:00.

