Messina, si è insediato il Consiglio Metropolitano

Oggi pomeriggio si è svolta la prima riunione del Consiglio Metropolitano di Messina, un momento di grande rilevanza che segna l’avvio delle attività dell’importante organismo di rappresentanza territoriale. L’assemblea, presieduta dal sindaco metropolitano Federico Basile con il supporto del segretario generale Rossana Carrubba, ha visto la partecipazione di tutti i quattordici consiglieri eletti lo scorso 27 aprile, provenienti da diverse forze politiche: “Avanti con Basile sindaco” (Giuseppe Crisafulli, Flavio Santoro, Carmelina Bambara e Daniela Zirilli), “Lega Salvini Premier” (Alberto Ferraù, Giuseppe Calabrò e Antonino Russo), “Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni” (Francesco Perdichizzi e Libero Gioveni), “Forza Italia – Berlusconi PPE” (Carmelo Pietrafitta e Alessandra Milio), “Partito Democratico – L’Alternativa” (Felice Calabrò e Domenico Sebastiano Santisi) e infine “Grande Sicilia” (Ilenia Torre).

La sessione si è aperta con i saluti del sindaco Basile, che ha sottolineato l’importanza dell’appuntamento odierno come punto di partenza di un’azione politica e amministrativa condivisa con le realtà territoriali.

Le dichiarazioni di Basile

“Oggi, dopo molti anni, la Città Metropolitana si riappropria, seppur parzialmente, di un Consiglio che rappresenta l’intero territorio – ha affermato Basile – un’area vasta e complessa, con numerose criticità, che potrà ora avvalersi di un organo collegiale dedicato alla crescita sociale, infrastrutturale ed economica delle singole comunità. I risultati ottenuti finora dal Palazzo dei Leoni sono stati significativi, come il risanamento del bilancio, ma da oggi si apre una nuova fase in cui potremo pianificare insieme un percorso condiviso, volto a rafforzare le nostre capacità e raggiungere obiettivi ambiziosi e sfidanti”.

Giuramento

Successivamente, i consiglieri hanno prestato giuramento, assumendo formalmente l’incarico e impegnandosi a svolgere con responsabilità e dedizione il ruolo loro affidato. È stata, inoltre, approvata la documentazione attestante l’assenza di cause di ineleggibilità, incandidabilità o incompatibilità.

La riunione si è conclusa con le dichiarazioni di impegno dei quattordici neoeletti che hanno assicurato il massimo impegno per il territorio, auspicando che la presenza di un organo politico, seppur non eletto direttamente dalla volontà popolare, possa contribuire a ripristinare un meccanismo di rappresentanza, interrotto bruscamente con la soppressione delle ex Province nel 2014.

