Messina, incontro pubblico per la rigenerazione della Villetta Paino

Si è svolto, ieri, domenica 11 maggio, con grande partecipazione l’incontro pubblico organizzato dall’Associazione Puli-AMO Messina, nell’ambito del progetto S.P.R. – Spazio Pubblico Resiliente, presso la Villetta Paino, a Giostra. Il progetto, realizzato in partenariato con il Comune di Messina, la Consulta Giovanile, il CESV e l’Associazione Ionio, è finanziato dalla Regione Siciliana attraverso il fondo per le politiche giovanili, con l’obiettivo di trasformare spazi delle periferie di Messina in aree rigenerate, promuovendo la partecipazione attiva della comunità e lo sviluppo sostenibile.

All’iniziativa hanno preso parte l’Amministrazione comunale, con l’assessora alle Politiche Giovanili e alla Pubblica Istruzione, Liana Cannata, l’assessore all’Arredo Urbano, Massimiliano Minutoli, e il presidente della V Circoscrizione, Raffaele Verso. Presenti anche i rappresentanti dei comitati cittadini “Villetta Paino” e “Casa Nostra”, la Parrocchia di San Matteo, il gruppo donne della CGIL, e alcuni studenti della IIA della scuola Vann’Antò, che avevano promosso la petizione online per chiedere maggiore attenzione alla villetta.

Le parole di Minutoli e Cannata

“Questo spazio ha un potenziale straordinario per diventare un punto di riferimento educativo e di aggregazione per le nuove generazioni” – ha dichiarato l’assessore Cannata, sottolineando l’importanza di mantenere un legame costante con le scuole in questo processo. L’incontro è stato arricchito dall’animazione del Comitato Artisti di Messina, che ha trasformato la villetta in uno spazio vivo di arte e dialogo. L’assessore Minutoli ha sottolineato: “l’Amministrazione comunale ha già avviato la riqualificazione della villetta, un intervento che non solo migliora l’area fisicamente, ma contribuisce anche a un processo di democrazia partecipata, coinvolgendo i cittadini attivamente nella definizione e realizzazione delle attività e iniziative che daranno vita a questo nuovo spazio condiviso”.

Le parole di Mangano

Il presidente di Puli-AMO Messina, Christian Mangano, ha commentato: “questo primo incontro segna un traguardo significativo per la nostra associazione, che si propone come facilitatore dei processi partecipativi di rigenerazione urbana. Il nostro obiettivo non è solo la riqualificazione fisica della villetta, ma la costruzione di una rete solida tra abitanti, associazioni, istituzioni e comitati, per fare della Villetta Paino un vero punto di riferimento per l’intero quartiere di Giostra”. L’incontro ha dato avvio a un percorso condiviso per restituire vita e centralità agli spazi pubblici, promuovendo la partecipazione attiva e il senso di appartenenza della comunità.

