Messina, incidente mortale nella galleria Baglio 1: vittima un motociclista

Un tragico incidente si è verificato lungo la tangenziale di Messina, all’interno della galleria Baglio 1. Ancora in fase di accertamento la dinamica dell’accaduto, ma secondo le prime informazioni a perdere la vita è stato il conducente di un mezzo a due ruote, un uomo di nazionalità straniera di 38 anni. L’impatto si è rivelato fatale e nonostante l’intervento dei soccorsi, per la vittima non c’è stato nulla da fare. Nel sinistro sono rimaste coinvolte anche tre auto. Tutti i mezzi sono stati sequestrati dalla polizia e i conducenti sottoposti ad alcol e drug test. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i soccorritori del 118, impegnati nei rilievi e nella gestione dell’emergenza.