StrettoWeb

Un grave incidente è avvenuto a Messina in via Adolfo Celi dove un’auto ed una moto si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto i medici del 118 che hanno trasportato il centauro in ospedale per le cure del caso. Nel luogo del sinistro anche la polizia municipale per regolare il traffico e per i rilievi del caso.