Messina: incendio all’alba a Larderia, capannone in fiamme

Paura a Messina per un grosso incendio divampato a Larderia. I Vigili del fuoco sono impegnati dall’alba per domare il rogo in un capannone industriale. Sul posto sono giunte più squadre, provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento nord. Inoltre è stata inviata una autoscala, due autobotti, un carro aria e un carro schiuma. L’intervento è ancora in atto.

