Messina, in fase di ultimazione gli interventi di messa in sicurezza delle Sp 1 e 2

StrettoWeb

La Città Metropolitana di Messina prosegue nel suo impegno volto a garantire la sicurezza e l’efficienza delle infrastrutture stradali provinciali, attraverso interventi programmati e tempestivi lungo le arterie di propria competenza. Attualmente sono in corso lavori di scarifica, risagomatura e bitumatura su diversi tratti delle strade provinciali 1 di Mojo Alcantara e 2 di Roccella Valdemone. Le arterie interessate rivestono un ruolo strategico nel collegamento tra la zona jonica messinese e il comprensorio della provincia di Catania, favorendo così la mobilità e sostenendo lo sviluppo economico delle aree coinvolte. La loro riqualificazione rappresenta un passo importante per migliorare la qualità della viabilità e garantire condizioni di sicurezza adeguate ai cittadini e agli operatori.

Interventi

Gli interventi si inseriscono in un più ampio piano di riqualificazione infrastrutturale del comprensorio jonico-alcantarino che ha già portato alla messa in sicurezza della strada provinciale 8 di Gaggi. I sindaci Salvatore Currenti di Mojo Alcantara e Gianfranco Orsina di Roccella Valdemone hanno espresso apprezzamento per gli interventi avviati da Palazzo dei Leoni, sottolineando l’importanza di queste opere per il territorio.

La soddisfazione di Basile

“La gestione degli interventi – ha commentato il sindaco metropolitano Federico Basile – rappresenta il risultato di un impegno assunto dalla nostra amministrazione, che ha posto come obiettivo prioritario la promozione della mobilità sostenibile e il potenziamento delle infrastrutture nelle aree interne. Questi lavori sono fondamentali per favorire uno sviluppo equilibrato e duraturo del territorio e mirano a rafforzare la rete viaria provinciale e a contribuire alla crescita socio-economica dell’intera area metropolitana”.