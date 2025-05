Messina, l’importanza dell’acqua: educazione ambientale nelle scuole

StrettoWeb

L’acqua è un bene prezioso, essenziale per la vita sul nostro pianeta e le risorse idriche sono limitate e sempre più minacciate dall’inquinamento e dai cambiamenti climatici. Per questo motivo, è fondamentale sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di un uso responsabile dell’acqua. Ed è in quest’ottica che si è mosso il Nodo InFEA della VI Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Messina ideando un progetto di informazione e formazione ambientale per gli studenti e le istituzioni scolastiche del tessuto cittadino e provinciale, in collaborazione con il centro di educazione ambientale (AssoCEA Messina APS) che ha avuto inizio a marzo 2025 con gli studenti dell’I.I.S. Felice Bisazza e a seguire gli Studenti dell’I.I. G. Minutoli.

Oggi 16 maggio 2025 un’altra Sessione Speciale di Educazione Ambientale presso il Liceo Francesco Maurolico tenuta dagli esperti tecnici ambientali con il tema “Tutela dell’Aria e dell’Acqua dall’Inquinamento”, dove hanno spiegato ai ragazzi il ciclo dell’acqua, l’importanza della biodiversità acquatica e le conseguenze dell’inquinamento idrico.

Ha aperto l’incontro l’Ing. Francesco Cancellieri Responsabile AssoCEA per il Progetto “Futuri Cittadini Responsabili”, che con La Prof.ssa Giovanna Ceccio hanno salutato tutti i presenti a nome della Preside Prof.ssa Giovanna De Francecso, ringraziando l’AssoCEA, la Città Metropolitana e gli esperti per la loro presenza, sottolineando l’importanza del tema per la formazione degli studenti.

L’attività è iniziata presentando una sintesi dei compiti svolti dal Tutela dell’Aria e dell’Acqua dall’Inquinamento e introducendo il tema dell’inquinamento delle acque e i principi della depurazione. Il Dott. Celona ha proseguito descrivendo le procedure e i risultati dell’attività di Catasto degli Scarichi, mostrando il funzionamento della sonda multiparametrica, mentre il Sig. Bombaci ha descritto i principi dell’inquinamento atmosferico e le attività dell’Ufficio Catasto Emissioni mostrando la sonda di prelievo fumi.

Attraverso attività interattive e laboratori didattici e la interessante sessione gli studenti hanno imparato a conoscere il valore dell’acqua e le azioni quotidiane a preservarla, oltre a partecipare attivamente al dibattito domande & risposte, esponendo spunti di riflessione.

Inoltre, hanno visionato il video sulla depurazione delle acque (“Racconti di Scienza”, presente su RaiPlay all’indirizzo: https://bit.ly/4bkZFkR della Redazione di RAI Cultura e Educational)

Un ringraziamento speciale al Dirigente Scolastico prof.ssa Giovanna De Francesco, alla Prof.ssa Giovanna Ceccio e Prof. Daniele Ialacqua, docenti del Liceo “Maurolico”; al Direttore Generale Città Metropolitana di Messina dott. Giuseppe Campagna; ai referenti per il Nodo InFEA Dirig. Ing. Giovanni Lentini; ai responsabili e dipendenti del Servizio Tutela Aria e Acque Dott. Antonino Celona, P.I. Salvatore Bombaci; ai Sigg. Nicola Romeo e Pasquale Orecchio, a supporto delle attività di formazione.

L’obiettivo è quello di formare futuri cittadini consapevoli e responsabili, in grado di tutelare questa risorsa fondamentale per il futuro del nostro pianeta.