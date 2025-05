Messina: grave incidente sull’A18, auto si ribalta

StrettoWeb

Un grave incidente si è verificato, in serata, sull’A18 nei pressi di Tremestieri a Messina in direzione Catania. Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate ed una si è ribaltata provocando il ferimento di due persone. I malcapitati sono stati immediatamente trasportati in ospedale e non sarebbero in pericolo di vita. A causa del sinistro, si sono riscontrati dei rallentamenti al traffico.

Sul posto la polizia stradale per i rilievi del caso e per risalire alla dinamica dell’incidente ed i medici del 118 che hanno prestato le prime cure ai feriti.

