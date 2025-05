StrettoWeb

Un grave incidente è avvenuto a Messina, in serata, sulla litoranea Nord, dove, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate violentemente un’auto ed una moto. I due ragazzi, a bordo del mezzo a due ruote, sono finiti sull’asfalto e sono stati soccorsi immediatamente dalle ambulanze del 118 che li ha trasportati in ospedale. Sul posto anche le forze dell’ordine per regolare il traffico e per i rilievi del caso.