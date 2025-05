Messina, gran finale al Palacultura con oltre mille e seicento alunni per Icaro 25

StrettoWeb

Grande finale al Palacultura di Messina per l’edizione di Icaro 25, con oltre 1.600 alunni delle scuole primarie e ben 21 Istituti Comprensivi partecipanti e provenienti da tutta la provincia. Protagonisti due poliziotti molto speciali: Osvaldo e Marta, alle prese con la giungla del traffico e le regole da rispettare. Due gli spettacoli andati in scena ed interpretati dalla Compagnia Teatrale il Sipario che hanno fisicamente catalizzato l’attenzione di grandi e piccini sulle tematiche proposte; attraverso la fantasia, la musica ed il ballo i piccoli spettatori presenti hanno percorso un ideale tragitto casa-scuola comprendendo come evitare i pericoli della strada.

Insieme ai poliziotti “Osvaldo e Marta”, i bambini della scuola, in un gioco di perfetta interazione, hanno imparato le principali regole del codice della strada ed i pericoli conseguenti in caso di mancato rispetto delle stesse. Iniziativa della Polizia Stradale che, con il patrocinio del Comune di Messina e il sostegno come media partner del gruppo editoriale Società Editrice Sud Gazzetta del Sud – Giornale di Sicilia, rientra nell’ambito degli eventi del “Progetto Icaro”, giunto quest’anno alla sua 25^ edizione.