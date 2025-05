Messina, Gioveni sui semafori funzionali alla tranvia: “quanto bisognerà aspettare per la disattivazione?”

StrettoWeb

“In riferimento a quella che io definisco assurda condizione viaria ancora esistente in città dopo l’interruzione della tranvia, ho inviato una lettera all’assessore alla mobilità urbana Salvatore Mondello e al sindaco di Messina, Federico Basile per chiedere i necessari adempimenti tecnici”. E’ quanto afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale Libero Gioveni sempre attento alle problematiche relative alla città dello Stretto.

Lettera integrale

Il sottoscritto Libero Gioveni, nella qualità di consigliere comunale e capogruppo di FdI, in riferimento alla problematica in oggetto e facendo seguito ad una propria prima nota sull’argomento dello scorso 19 marzo con prot. 086903 ma rimasta ancora inevasa, intende reiterarLe quanto segue:

“Dal 17 marzo scorso, come è noto, il servizio di trasporto pubblico su rotaia, è stato interrotto per i lavori di riqualificazione ed ammodernamento della tranvia. Tuttavia, nonostante le ovvie rassicurazioni pubbliche date all’inizio dalla presidente di ATM S.p.A. sulla celerità con la quale sarebbero stati disattivati tutti i semafori interferenti con la tranvia e che evidentemente non hanno al momento motivi di esistere, ad oggi, a quasi due mesi dal fermo del cityway (e non comprendendone affatto i motivi), i predetti semafori si ritrovano ancora funzionanti, soprattutto quelli ubicati in alcuni punti critici (per esempio in via Bonino o in zona stazione) che, rimanendo ancora attivi, con il loro “via libera” dato alle “inesistenti” vetture del tram, generano il rosso e quindi una “via impedita” inutile alle autovetture in transito nelle arterie o negli incroci interferenti con l’infrastruttura tranviaria.

Appare superfluo evidenziare ancora una volta il fatto che, permanendo questa condizione, la viabilità cittadina continuerà a subire un inutile pregiudizio e quindi un rallentamento visto che i mezzi su gomma, compresi gli autobus, si fermano all’inutile rosso di una sequenza semaforica certamente da eliminare. Pertanto, in virtù di quanto sopra esposto, il sottoscritto consigliere comunale,

CHIEDE

alla S.S. di voler sollecitare i necessari adempimenti tecnici finalizzati alla funzionale regolazione di tutti gli impianti semaforici interferenti la tranvia, a beneficio della viabilità cittadina”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.