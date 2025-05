Il Messina Futsal si gioca la salvezza in serie A2 nella gara 2 del playout

StrettoWeb

Il Messina Futsal avrà soltanto un risultato domani (sabato 3 maggio) nella partita contro lo Sporting Hornets Roma, valida come ritorno del playout del campionato di serie A2 di calcio a 5. All’andata, la squadra capitolina si è imposta per 4 a 2, per cui i giallorossi del presidente Fabrizio Caratozzolo dovranno ribaltare questo risultato per conquistare l’agognata salvezza nella prestigiosa categoria nazionale. La sfida si disputerà al “PalaLaganà” con avvio fissato alle ore 16.00.

“E’ un incontro importantissimo per il futuro sportivo della società, che va giocato con la giusta mentalità – ha dichiarato il team manager Sergio Carnazza – I ragazzi devo avere, fin dall’inizio della gara, la ferma convinzione di possedere i mezzi necessari per poter rimontare il punteggio, fornendo un’ottima prestazione. Affronteremo un avversario valido ed il mister ha preparato l’impegno nei massimi particolari durante la settimana, correggendo qualche errore di troppo commesso una settimana fa”. Quanto potrà contare il fattore pubblico? “Spero sia fondamentale. Mi auguro che la città di Messina risponda presente, l’A2 è un bene da difendere per il futsal provinciale e il movimento sportivo. Mi auguro che il supporto dei tifosi ci spinga a centrare l’obiettivo, auspicato da tutti”.

Il tecnico Giuseppe Fiorenza avrà a disposizione l’intero organico. Arbitreranno il match i signori Gianmarco Caponi di San Benedetto del Tronto e Alessio Briguglio di Brescia (cronometrista Giuseppe Sirna di Acireale).

